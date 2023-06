Westbahnausbau: Pasching kämpft nach Urteil weiter um Haltestelle

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Wien nimmt das Projekt "Viergleisiger Ausbau der Westbahnstrecke zwischen Linz und Marchtrenk" Fahrt auf. Wie berichtet, entschied das Gericht, dass der Ausbau unter Berücksichtigung neuer Auflagen erfolgen darf, die ÖBB streben nun einen Baubeginn für 2024 an.

Mehr zum Thema Linz Linz Grünes Licht für Westbahn-Ausbau: ÖBB streben Baubeginn für 2024 an WIEN/LINZ-LAND. Projektgegner sind über Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes nicht überrascht – Pasching drängt in der Haltestellenfrage ... Grünes Licht für Westbahn-Ausbau: ÖBB streben Baubeginn für 2024 an

Die von Pasching geforderte Haltestelle zählt nicht zu den Vorschreibungen, aufgeben will die Gemeinde mit Bürgermeister Markus Hofko (VP) aber nicht. Er hat erneut einen offenen Brief an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gesandt. Die Argumentation: Es sei nicht nachzuvollziehen, warum nur Vorkehrungen für einen nachträglichen Einbau getroffen würden, gerade angesichts dessen, dass es mit dem Ausbau der Westbahn künftig eine viertelstündliche S-Bahn-Anbindung nach Linz und eine enge Taktung nach Wels geben werde. Die Vorgehensweise sei weder aufgrund des hohen wirtschaftlichen Potenzials durch neue Betriebsansiedelungen (Stichwort Keba) noch im Sinne einer überregionalen öffentlichen Verkehrsstrategie zu verstehen.

2740 Nutzungen pro Tag

Die Bemühungen der Gemeinde, das öffentliche Verkehrsangebot zu verbessern, würden durch Nichtberücksichtigung der Haltestelle konterkariert – so soll etwa mittels Busverbindung eine Mobilitätsachse von Hitzing (Lilo-Haltestelle) über die gewünschte Westbahn-Haltestelle bis hin zur Plus City entstehen. Eine Studie zeige, dass im Fünf-Kilometer-Radius um die Haltestelle künftig rund 45.500 bzw. 24.500 Menschen wohnen und arbeiten würden. 2740 Nutzungen pro Tag seien für die Haltestelle prognostiziert. Die Gemeinde wäre bereit, sich mit einem Drittel an den Kosten für eine sofortige Errichtung (rund 2,5 Millionen Euro) zu beteiligen. Bei einem nachträglichen Bau wären die Kosten mit rund sechs Millionen Euro ungleich höher.

Im Ministerium zeigt man sich unbeeindruckt. Es sei immer klar gewesen, dass mit der geänderten Trassenführung (Schwenk zum Flughafen) keine neue Haltestelle errichtet werde. Die Planungen würden aber die Option einer späteren Errichtung vorsehen – vorausgesetzt, die Siedlungsentwicklung werde künftig eine entsprechende Nachfrage ergeben. Nachsatz: Die öffentliche Anbindung in Pasching sei mit Straßenbahn und Co. bereits jetzt sehr gut.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper