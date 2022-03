Westbahn: Pasching will Haltestelle nicht aufgeben

Dass mit dem geplanten vierspurigen Ausbau der ÖBB-Westbahnstrecke die Bahnhaltestelle in Pasching Geschichte sein soll, liefert bereits seit Jahren Diskussionsstoff. Hintergrund der Auflassung ist die neue Streckenführung mit einem geplanten Schwenk zum Flughafen, der auf Hörschinger Gemeindegebiet liegt.

Die Gemeindepolitik unter Bürgermeister Markus Hofko (VP) und mehrere Unternehmen (darunter Keba und die Plus City) setzen sich erneut für deren Erhalt ein. Mit einem Brief an die Bundesregierung wollen sie die Dringlichkeit ihres Anliegens unterstreichen. Darin wird argumentiert, dass eine eigene Bahnhaltestelle für "einen Wirtschafts- und Mobilitätsvorsprung" unerlässlich sei, gerade auch mit Blick auf den erwarteten Arbeitsplätzezuwachs in den kommenden Jahren. So soll die Zahl der Arbeitsplätze von 3500 auf 6000 steigen, auch wegen der Ansiedlung von Keba. Zudem sei es nicht zu akzeptieren, dass Pasching ohne eigene Haltestelle von der vorgesehenen künftigen viertelstündlichen S-Bahn-Anbindung nach Linz und dem verstärkten Takt nach Wels quasi abgeschnitten werde.

Die Bedeutung der Haltestelle sei darüber hinaus für künftige Projekte zentral. So gibt es die Idee eines MobilityLink, der bestehende Verkehrsverbindungen (Straßenbahn, Zug, Lilo) etwa durch den Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen verbinden soll.