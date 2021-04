Wer wird Trauner Bürgermeister? ÖVP schickt Karl-Heinz Koll ins Rennen

Vom Leiter des Trauner Stadtmarketings zum Bürgermeisterkandidaten. Lange hielt sich die ÖVP bedeckt, doch heute gab sie ihren Kandidaten für das Rennen um den Trauner Bürgermeistersessel bekannt: Karl-Heinz Koll.

Als Leiter des Stadtmarketings sehe er das Potenzial in der Stadt, sagte Koll: „Ich bin als City-Manager zu oft von verkrusteten Strukturen blockiert worden. Ich gehe in die Politik, um genau daran etwas zu ändern.“ Koll wird unter dem Namen „Liste Team Koll“ bei der Bürgermeisterwahl antreten. Konzentrieren will er sich auf die Themen Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit.

„Es ist Zeit für Veränderungen“, sagte der Trauner VP-Stadtparteiobmann Wolfgang Stadlinger. „Der Stillstand in der Stadtpolitik muss beendet werden.“

Karl-Heinz Koll Bild: Stama Traun