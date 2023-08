"Wer vorne dabei sein will, muss sich immer wieder neu erfinden"

Ein Jahr der intensiven Arbeit liegt hinter Heiner Raschhofer und seinem Team, um mit "my Indigo" ein neues gastronomisches Kapitel aufzuschlagen. "my Indigo 5.0" nennt sich das Konzept, das ab heute auch im Linzer Lokal in den Promenaden Galerien und in jenem in der Plus-City (in der Lentia-City wird gerade umgebaut) ganz offiziell ausgerollt wird.