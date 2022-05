Wer vermisst ein Schwein? Tierischer Polizeieinsatz in Linz

Da trauten wohl einige Radfahrer und Spaziergänger nahe der Mündung des Mühlbachs ins den Jauckerbach ihren Augen kaum, als sie am Dienstagvormittag einen ungewöhnlichen Zeitgenossen auf vier Beinen erblickten: Ein Vietnamesisches Hängebauchschwein machte am Dienstagvormittag den Radweg im Linzer Süden unsicher. Offensichtlich hatte sich das Borstentier dazu entschieden, einen Spaziergang im Stadtteil Kleinmünchen zu unternehmen.

Zwei Beamte der Polizei Oberösterreich rückten an und hielten die Sau bis zum Eintreffen der Tierrettung in Schach. "Die Schweinedame buddelte friedlich neben dem Radweg im Boden, als wir eintrafen", berichteten die Tierretter, die zu dritt anrückten. In Teamarbeit wurden das Tier mittels Leine und Fangstange gesichert und in eine große Transportbox verladen.

Hier wurde das Schwein gefunden:

Die Tierrettung ICARA brachte das Fund-Schwein zum Tierparadies Schabenreith, wo es vorerst ein neues Zuhause gefunden hat und auf den Namen "Guiness" getauft wurde. "Das Schwein ist in einem guten gesundheitlichen Zustand. Bei uns angekommen, war sie gleich ganz begeistert vom vielen Stroh in unserem Stall", berichtet Tierheimleiter Harald Hofner.

Wo die Schweindame ursprünglich untergebracht war und wem sie gehört, ist allerdings ein Rätsel. Ob sie davongelaufen oder ausgesetzt wurde, lässt sich ebenso nicht sagen. Die Polizei rief deshalb zur "Fahndung" auf: "Wer hat Schwein gehabt und vermisst es jetzt? Wir sind auf der Suche nach dem Frauli oder Herrli von Babe", heißt es in einem Facebook-Beitrag.