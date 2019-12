Wer bis 7. Jänner Parteimitglied ist, kann SPÖ-Chef in Linz werden

Die Linzer SPÖ ist vorgeprescht und hat die Direktwahl des Parteivorsitzes beschlossen. „Einstimmig“ sei das diesbezügliche Votum des 40-köpfigen Bezirksparteivorstandes Montag Abend gewesen, sagt der Chef der Linzer Sozialdemokraten, Bürgermeister Klaus Luger. „Wir sind damit Vorreiter und ein bisserl Avantgarde in der Sozialdemokratie“, sagt Luger, der das höchste Amt der Linzer Roten seit sechs Jahren innehat.

Wird dieses Modell der Direktwahl auch die Bundespartei übernehmen? Nicht schnell, aber „mittelfristig wird das sicher auch im Bund kommen“, sagt Luger. Und Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer hat das Linzer Modell schon bei dessen Bekanntwerden im Oktober „beispielgebend“ genannt. Wobei Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer damals meinte: „Wir sind noch nicht ganz so weit.“

Doch zurück zum Linzer Modell, das Luger gemeinsam mit seinen Parteikollegen Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, Stadträtin Regina Fechter, Bezirksparteigeschäftsführerin Claudia Hahn und dem Landtagsabgeordneten Peter Binder vorgestellt hat.

Wenn die Linzer SPÖ am 12. Mai 2020 ihren Parteitag (in der Sozialdemokratie heißt dieser Bezirkskonferenz) abhält, wird nicht, wie bisher, der Parteichef gewählt, sondern nur noch bekannt gegeben werden, wer die Direktwahl gewonnen hat. Denn gewählt wird 2020 im Zeitraum zwischen 16. März und 1. Mai an mehreren Tagen und Orten, damit möglichst viele der 6603 Mitglieder, die die Linzer SPÖ derzeit hat, ihre Stimme abgeben können.

Mitgliedsbeitrag muss sein

Kandidieren für das Amt des Parteichefs (oder als Bürgermeisterkandidat für die Wahl im September 2021) kann jeder, der bis 7. Jänner seine Kandidatur bei der Linzer SPÖ bekannt gibt. Voraussetzung ist lediglich, dass der- oder diejenige Mitglied der Linzer SPÖ ist (der Wohnsitz kann auch woanders sein) und den Jahresbeitrag für diese Mitgliedschaft in Höhe von 72 Euro rechtzeitig vorher bezahlt hat. Dann braucht es noch die Unterstützungserklärungen von rund 200 Linzer SPÖ-Mitgliedern (drei Prozent der 6603 Linzer SP-Mitglieder, wobei sich diese Zahl bis Anfang Jänner noch ändern kann).

Rechnet Luger mit einem Gegenkandidaten? Denn dass er wieder für das Amt des Parteichefs und als Bürgermeister-Spitzenkandidat antreten werde, sei ja „fix“, wie der 59-Jährige sagt. „Wenn jemand meint, er könnte diesen Job auch gut, dann ist das okay. Ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Konkurrenz belebt die Szene“, sagt Luger. Aber soweit, dass er die Kandidatur eines Konkurrenten via Unterstützungserklärung unterstütze, werde es „sicher nicht“ kommen.

Apropos Unterstützungserklärung: Auch Luger selbst muss 200 dieser Erklärungen bis 7. Jänner von Parteifreunden einholen. Denn einen „Amtsbonus“ wird es nicht geben, für alle Kandidaten gelten die gleichen Bedingungen.

Zwei Gründe seien für das Linzer Modell der Direktwahl des Parteivorsitzenden ausschlaggebend gewesen, sagt Luger. „Erstens wollen wir die Parteimitgliedschaft aufwerten. Wer Mitglied ist, soll gehört werden und mit entscheiden dürften. Zweitens wollen wir über Linz hinaus zeigen, dass wir in dieser schwierigen Situation der Sozialdemokratie versuchen, einen neuen Weg zu gehen.“ Das werde nicht alle Probleme lösen, „aber es ist ein erster Schritt zur Öffnung und Modernisierung der Partei.“ Denn man könne nicht ständig von anderen (dem Bund, Anm.) Änderungen fordern, aber selbst nicht aktiv werden.

