Wenn Wissenschaft einmal ganz anders präsentiert wird

Dass wissenschaftliche Erklärungen nicht trocken und kompliziert sein müssen, wollen die Teilnehmer der ersten "Sciencity – Die Brainstage" heute ab 18 Uhr im Central Linz auf der Landstraße eindrucksvoll demonstrieren. "Mit dieser Veranstaltung wollen wir die Linzer Wissenschafter vor den Vorhang holen und zeigen, woran sie arbeiten", sagt Florian Koppler, Mitarbeiter und einer der Organisatoren vom Linzer Innovationshauptplatz.

Vier Wissenschafter werden ähnlich wie bei einem Poetry Slam in "kurzen, humoristischen Abrissen" erzählen, woran sie derzeit forschen. So wird Günter Auzinger von der Johannes Kepler Universität – seines Zeichens Science Slam Staats- und Europameister 2018 – in seinem Vortrag "Hausrat im Weltall" der Frage nachgehen, wie man Licht verbiegen kann, um Außerirdische zu finden. Sabina Hyoju Ahn von der Kunstuniversität wird hingegen demonstrieren, wie Töne und Klänge, die mit dem eigenen Körper produziert werden, kontrolliert werden können.

Lockere Atmosphäre

Mit diesem neuartigen Format sollen nicht nur die Studierenden der Linzer Hochschulen neugierig gemacht werden. "Wir wollen auch Leute aus der Kultur- und Kreativszene hierher bringen und das Laufpublikum begeistern", sagt Koppler.

Das Zusammentreffen der Teilnehmer und Besucher soll in einer lockeren Atmosphäre stattfinden: "Der Spaß soll nicht zu kurz kommen."

Ziel sei auch, mit der Veranstaltung, Personen anzusprechen, die sich nach der Arbeit treffen und austauschen wollen: "Dadurch kann sich Linz als attraktive Stadt für Arbeitgeber präsentieren."

Auch deshalb wird morgen nach dem Science Slam noch groß aufgespielt: Ab 19.15 Uhr wird die Band "5/8erl in Ehr’n" dem Publikum einheizen. Um 20 Uhr folgt dann die Aftershow-Party im Solaris.

"Sciencity – Die Brainstage" bildet den Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe des Innovationshauptplatzes, mit der die Ziele des Linzer Innovationsprogramm umgesetzt werden sollen. Künftig sollen zweimal pro Jahr solche kreativen Formate an unterschiedlichen Linzer Plätzen über die Bühne gehen.

