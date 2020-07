112 mit Covid-19 Infizierte und 663 Menschen in Quarantäne. So stellte sich gestern Mittag die Situation in Linz dar. Wobei die Hälfte aller Infizierten mit 55 Betroffenen auf den Cluster rund um die "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" zurückgeht. "Das Problem bei der Pfingstkirche ist, dass dort Umarmen und Küssen Teil des Rituals ist. Deshalb gibt es hier derart viele Infizierte", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP), der Leiter des Linzer Krisenstabs.