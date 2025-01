Wenn Tennis bei den Linzer Kindern aufschlägt

Es wurlt im Design Center in Linz. Zuseher von groß bis klein beleben dieser Tage die riesige Halle, in der das "Upper Austria Ladies"-Tennisturnier seit 2023 wieder stattfindet. Liane Irsigler, die als Helferin an der Kasse arbeitet, freut der Andrang – vor allem auch jener der Kinder. "Am ersten Tag waren die Schulklassen zu Besuch, da ist es rundgegangen", sagt sie, die selbst als Jugendreferentin beim ATZ Urfahr engagiert ist und in dieser Funktion 150 Jugendliche und Kinder betreut.

Und auch gestern strömte wieder eine Schar von Kindern zum Turnier. Diesmal waren es 70 Schulanfängerinnen und Schulanfänger aus den Linzer Kindergärten, die sich "Tipps" von den Weltklasse-Spielerinnen holten. "Für die Kids war das ein ganz besonderes Erlebnis", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP), die als Sportreferentin die Kinder begleitet hatte. Sie bedankte sich vor allem bei Turnierdirektorin Sandra Reichel – und natürlich bei allen Spielerinnen, die das gemeinsam ermöglichten.

Turnier seit 1991

Das Linzer Aushänge-Tennisturnier gibt es seit 1991, damals fand es in der Linzer Stadthalle auf der Gugl statt. Als diese der Tips-Arena weichen musste, gab es von 2000 bis 2003 ein Gastspiel im Design Center. Beide "Plätze" haben ihre Vorteile, im Design Center sind es vor allem die kurzen Wege, denn es liegt gerade einmal einen halben Tennisball-Wurf vom Courtyard by Marriott Hotel entfernt, das als Quartier für die Spitzensportlerinnen dient.

Moritz Radschiener und sein Team im Hotel Courtyard sind gefordert.

Hier kocht mit Küchenchef Hidde van der Marel einer, der es nicht nur seit Jahren gewöhnt ist, Sportlerteams kulinarisch zu verwöhnen. Er bringt als studierter Lebensmitteltechnologe auch entsprechendes Wissen mit.

Bei der Planung des Buffets für die Sportlerinnen sind bei ihm proteinreiche Speisen und hochwertige Kohlenhydrate besonders gefragt. Auch Desserts finden die Sportlerinnen am Buffet. "Dabei setzen wir auf vegane Alternativen wie Chia-Kokospudding, Zucchinibrownies und Bananenbrot." Selbstverständlich werde auf Industriezucker verzichtet und ausschließlich mit der natürlichen Süße des Obstes gearbeitet.

Die Schulanfängerinnen und Schulanfänger zu Besuch beim Tennisturnier

Ein Tennisturnier stelle den Hotelbetrieb vor Herausforderungen, sagt Daniel Brunner vom Hotel. Normalerweise reisen Sportgruppen gemeinsam an und ab. Bei Tennisturnieren ist das anders – die Spielerinnen reisen sofort ab, wenn sie ausscheiden. Gefragt sind die Gastgeber im Hotel auch beim Auftreiben eines Tierarztes: Zwei Tennisspielerinnen reisen immer mit Hund an. Das gesamte Hotelteam liebe die Hunde.

Beim Turnier selbst gibt es für jene, die sich ein VIP-Ticket sichern, gutes Essen, Caterer "Don" – "Bruckner" im Brucknerhaus, "Anton" im Musiktheater, Vapiano ... – ist seit Jahren im Design Center der Platzhirsch.

Das Turnier dauert noch bis Sonntag, 2. Februar, OÖNCard-Inhaber erhalten 10 Prozent Ermäßigung.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf

