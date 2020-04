Die Linzer Donaulände erfreut sich bei Spaziergehern und Sportlern großer Beliebtheit – daran hat auch die Corona-Krise nichts geändert. Gerade bei schönem Wetter tummeln sich dort viele Passanten, was das Einhalten des Ein-Meter-Sicherheitsabstands oft nicht einfach macht. Ein Bild, das sich aufmerksamen Beobachtern etwa auch am Römerberg, im Wasserwald oder rund um den Pleschinger und den Pichlinger See zeigt.