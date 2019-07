Wenn Oldies noch einmal Gas geben

Es sind vier Herren in den besten Jahren, und sie wollen abseits ihrer angestammten Berufe noch einmal so richtig Gas geben. Deshalb haben sie die Band "4Now" gegründet. "Man kann 4Now auch mit ,jetzt oder nie’ übersetzen. Weil wir eben nicht mehr die Jüngsten sind", sagt Erwin Schmölzer.

Der 64-Jährige ist im Hauptberuf Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Createam Neo. Er hat in der Band ein eigens für ihn zusammengebautes Schlagzeug und damit den Rhythmus fest im Griff.

Den Bass steuert der Linzer Unternehmer Franz Ransmayr von der gleichnamigen Elektrotechnik-Firma in der Wegscheider Straße bei.

Die Gitarre zupft einer, der die Stürme des Lebens hautnah kennt. Es ist Christoph Lagemann, der Chef der Suchtprävention im Sozialunternehmen pro mente.

Vierter im Bunde der Musik-Musketiere ist Dietmar Nemeth. Er leitet im Magistrat Linz die Abteilung Gesundheit und Sport.

"Uns hat die Woodstock-Ära musikalisch sozialisiert", sagt Schmölzer, der zuvor bereits in anderen Bands gespielt hat. Auch Nemeth und Lagemann haben Auftrittserfahrung, sie waren früher als Duo unterwegs. Als Band "4Now" haben sich die vier Herren aber neu formiert. Vor zwei Jahren habe man sich zufällig gefunden. Durchs Reden sei man zusammengekommen, sagt Schmölzer.

Geprobt wird in Feldkirchen an der Donau, in einem Ambiente, "das punktgenau passt". Dort steht ein Haus aus dem Freundeskreis "wie eine Zeitkapsel", sagt Schmölzer. Das 60er-Jahre-Ambiente bis hin zur Original-Tapete inspiriere.

Konsequenterweise sind Nummern der Beatles und von Bob Dylan im Repertoire. "Wir spielen aber nicht sklavisch jede Note nach, sondern interpretieren", sagt Schmölzer. Eine Tanzband wolle man aber ausdrücklich nicht sein, und auch nicht der x-te Rolling-Stones-Verschnitt. "Wir haben unseren Stil und unseren eigenen Spin. Wir sind keine Coverband", sagt Schmölzer. Deshalb heißt das neue Programm auch "John, Paul & Bob undercover".

Konzert im Botanischen Garten

Wie das die vier mit John Lennon, Paul McCartney und Bob Dylan handhaben, ist heute, 31. Juli, am Abend im Botanischen Garten in Linz zu erfahren. Da treten die Herren in den besten Jahren, die mit ihrer Band "4Now" noch einmal so richtig Gas geben wollen, ab 19 Uhr auf. (haas)

