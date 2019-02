Wenn Mülltonnen zur falschen Zeit am falschen Ort sind

LINZ. Rund um den Froschberg wurden in letzter Zeit Mülltonnen an falschen Tagen hinausgestellt – Linz AG bereits informiert.

Hin-und-her-Geschiebe Bild: Weihbold

An einen Irrtum wird so mancher Bewohner rund um den Linzer Froschberg denken, wenn er an Mülltonnen vorbeimarschiert, die an Tagen hinausgestellt werden, an denen keine Abholung durch die Müllabfuhr stattfindet.

Doch dieser Irrtum scheint in letzter Zeit System zu haben, augenscheinlich werden die Mülltonnen absichtlich zu falschen Zeiten hinausgeschoben. Von wem und in welcher Absicht, ist bislang noch unklar.

"Wir haben bereits Kenntnis davon, dass im erweiterten Stadtgebiet Froschberg immer wieder Mülltonnen an nicht passenden Tagen herausgestellt werden", bestätigt Linz-AG-Pressesprecherin Susanne Gillhofer auf OÖN-Anfrage. Mitarbeiter der Abfallkolonnen haben entsprechende Beobachtungen gemacht, parallel dazu haben sich bereits Anrainer gemeldet.

Die Kollegen seien dazu aufgerufen, achtsam zu sein und falsch abgestellte Tonnen, sofern sie von der Linz AG hinausgestellt werden, wieder an ihre Plätze zurückzustellen. "Wenn den Kollegen Tonnen auffallen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Linz AG fallen, werden diese so gestellt, dass sie keine Behinderung darstellen", sagt Gillhofer.

Im Falle einer konkreten Beobachtung sind die Kollegen angehalten, die Polizei zu verständigen, so die Linz-AG-Pressesprecherin.

