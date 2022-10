Wenn mehr als zehn Tage keine Post ins Haus flattert

Die Post bringt allen etwas – oder eben auch nicht. Das wissen die Anrainer aus dem Rayon rund um den Hausleitnerweg in Linz nur zu gut. Tagelang wurde dort keine Post zugestellt, so die Kritik der Anrainer.

So schildert ein OÖN-Leser, dass sein Briefkasten seit 13. Oktober leer geblieben sei – das Warten auf Zusendungen blieb vergeblich. Schließlich sei er selbst aktiv geworden, Anfang dieser Woche sei es ihm schließlich gelungen, seiner Post doch noch "habhaft" zu werden. Der Ärger ist groß, auch bei den weiteren Betroffenen.

Einzelfall ist die "Causa" keiner, Probleme wie diese gibt es auch in anderen Gegenden immer wieder (wir haben berichtet).

Krankheitsbedingte Ausfälle

Vonseiten der Post kann man die lange Zeitspanne, in der keine Briefe zugestellt worden seien, nicht nachvollziehen. In besagtem Rayon habe es in den vergangenen zwei Wochen zwar krankheitsbedingte Ausfälle gegeben, er sei jedoch von anderen Kollegen mitbetreut worden, ist von dort zu hören. Alle paar Tage – konkret alle zwei bis drei – seien Zustellungen durchgeführt worden.

Gerade wenn man keine Werbung oder Briefe, die mit Eco-Tarifen und damit mit längeren Laufzeiten verschickt werden, erhalte, könne jedoch der Eindruck entstehen, dass die Post weniger häufig als alle zwei bis drei Tage zugestellt werde, auch wenn dies regelmäßig der Fall sei, so der Erklärungsansatz des Unternehmens.

Würden die Postsendungen zwei Wochen lang nicht an die Haushalte verteilt, würde das Post-Lager "übergehen", heißt es weiter. Bei Eco-Tarifen beträgt die Laufzeit zwei bis drei beziehungsweise vier bis fünf Werktage.

Auch allgemein seien Schwierigkeiten bei den Zustellungen derzeit vorrangig auf Krankenstände zurückzuführen, so die Auskunft der Post, gleichzeitig stehe man wie alle anderen Branchen auch derzeit vor personellen Herausforderungen.