"Wenn man es schafft, Menschen zum Lachen zu bringen, dann ist das edel"

Wer Max und Moritz googelt, wird in erster Linie die Lausbuben von Wilhelm Busch finden. Dabei sind Max Gugenberger (30) und Moritz Hierländer (39) auch mit den bekannten Vornamen gesegnet. Und weil sie eben so heißen, nennen sich die Cousins so, wenn sie als Duo Musik-Kabarett spielen. Am 11. und 12. März feiern sie Premiere im Kellertheater in Linz.