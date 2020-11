Wenn letztlich doch wieder der Preis entscheidend ist

In der Theorie klingt es ganz einfach: Bei Vergaben von (öffentlichen) Aufträgen soll nicht der Billigste, sondern der Beste zum Zug kommen. Das bedeutet, dass neben dem Preis auch andere Kriterien wie etwa Bezahlung über kollektivvertraglich festgeschriebenem Lohn oder Umweltzertifizierungen der Unternehmen bei der Entscheidung eine Rolle spielen.

Auch die Stadt Linz und ihre Unternehmen bekennen sich – über die gesetzlichen Vorgaben hinaus – zu einer Vergabepraxis nach dem Bestbieterprinzip. Das wurde mit einem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2017 sogar festgehalten – auf Antrag der Grünen und der ÖVP.

Papier ist geduldig

In der Praxis zeigt sich aber, dass Papier geduldig ist und die Realität nicht dem entsprechen muss, was festgeschrieben ist: So ist im Abschlussbericht aus dem Jahr 2019 nachzulesen, dass seitens des Magistrats und der Kinder- und Jugendservices 446 Vergaben im Sinne des Bestbieterprinzips erfolgt sind. Ungleich höher ist allerdings die Zahl jener Vergaben, die nach dem Billigstbieterprinzip erfolgt sind. Bei 9078 von ihnen war letztlich nur der Preis entscheidend. Die Begründung, warum man das Bestbieterprinzip nur selten anwendet, wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird übrigens zum Teil gleich mitgeliefert. Es habe sich häufig um Direktvergaben mit geringem Auftragsvolumen gehandelt, heißt es da. Und dass die Leistungen von den Qualitätsstandards her auch so ausreichend definiert gewesen seien.

Für Bernhard Seeber, Wirtschaftssprecher der Linzer Grünen, fehlt "einfach der Wille, das umzusetzen, was beschlossen wurde." Er spricht von einem eklatanten Missverhältnis, das einer Stadt nicht würdig sei. Denn es stehe außer Frage, "dass der billigste Anbieter nicht automatisch immer der beste ist." Ein aktuelles Beispiel, das Seeber an der Ernsthaftigkeit der Umsetzung der beschlossenen Strategie zweifeln lässt, sind die Umbauarbeiten am Südbahnhofmarkt: "Auch hier hat man wieder dazu tendiert, den Billigsten zu nehmen."

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei hier aber ein Umdenken notwendig, sagt Seeber: "Als Stadt sollte man über das Gesetz hinaus das Sinnvolle tun und kleine Dienstleister und Unternehmer unterstützen."