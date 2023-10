Wenn Kinder auf die Wände klettern

Sie sehen so richtig klein aus, wenn sie vor der anfangs übermächtig wirkenden Kletterwand im Sportpark Auwiesen stehen. Unter der richtigen Anleitung verbessern die Mädchen und Burschen im Kindergartenalter aber nicht nur ihre koordinativen Fähigkeiten und lernen neue Bewegungsabläufe, sondern fassen auch Mut und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten.

So war es Anfang der Woche bei den ersten von insgesamt 16 Terminen zu beobachten, die im Zuge der beliebten Bewegungsaktion der Stadt Linz - vor mehr als fünf Jahren von Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) initiiert - einen "Kletterherbst" geboten bekommen. Unter der Anleitung von Trainer Georg Staltner von den Naturfreunden zeigten die teilnehmenden Kindern schnell Begeisterung am Klettern.

In Summe stehen im Oktober zwölf Termine im Sportpark Auwiesen mit den Naturfreunden und im November vier weitere im Kletterzentrum Am Turm in Urfahr mit dem Alpenverein Linz auf dem Programm. Die Kinder können sich dabei an der Boulderwand versuchen und, natürlich gesichert, an der Kletterwand so hoch emporklettern, wie sie es sich zutrauen.

