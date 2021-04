Nur noch wenige Minuten, bis in der Mengerschule, der Volksschule 40, der Unterricht beginnt. Doch anstatt schnurstracks ins Klassenzimmer zu eilen, macht Jakob Landertshamer noch einen kurzen Stopp am schuleigenen Gemüsebeet. Er muss erkunden, ob sich bei den Kartoffeln und Karottensamen schon etwas getan hat. Als eine von fünf Linzer Volksschulen nimmt die VS 40 am Projekt "Klimaacker" teil. Unterstützt werden sie von der Stadt Linz, dem Klimabündnis Oberösterreich und vom Verein Ackerdemia.