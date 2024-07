Wenn Geschichte buchstäblich zum Anfassen ist

In Redipuglia gruben die Schüler aus Linz in alten Stellungen.

Das war es jetzt. Christian Sinnhuber wechselt von der Schule in die eigenen vier Wände. Noch fühlen sich die Sommerferien nicht nach Ende des Arbeitslebens für den Lehrer an. Aber im Herbst wird die Schule, das BRG Khevenhüllerstraße in Linz, nicht mehr der Ort sein, an dem Sinnhuber sein Wissen und seine Begeisterung an junge Menschen weitergeben wird.