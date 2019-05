Wenn eine Brücke über die Donau schwimmt

Wer dieser Tage auf der Linzer Donaulände unterwegs ist, hat einiges zu schauen. Denn am Montag startete das Einschwimmen von Brückenteilen für den Ausbau der Voestbrücke.

Drei Brückenteile braucht es für die Errichtung von jeweils einer Bypassbrücke. Und jeder besagte Brückenteil ist 100 Meter lang und rund 1500 Tonnen schwer. Zusammengebaut wurde das erste Brückenstück am Montageplatz in Urfahr, am Montag trat es dann seine Reise mit einem speziellen Transportschiff Richtung A 7 an. Gestern wurden letzte Montagearbeiten durchgeführt, heute wird das Teil um 180 Grad gedreht und somit in die richtige Position gebracht. "Das Brückenteil wird mittels hydraulischen Pressen in die Höhe transportiert, damit es auf den bereits bestehenden rund 10 Meter hohen Stützen abgelegt werden kann", erklärt Martin Pöchheim von der Asfinag. Das Prozedere ist langwierig, das Teil kann jeweils nur um zehn Zentimeter gehoben werden, dann werden Keile darunter angebracht. Spätestens am Freitag soll das Brückenteil aber auf den Stützen abgelegt werden können. Dann beginnt das Spiel von vorne: Als nächstes wird der Brückenteil auf der Urfahranerseite montiert. "Der dritte Teil wird mit dem Schiff in die Mitte transportiert und dann von den bestehenden Teilen aus mit Kränen hochgezogen", sagt Pöchheim. Mitte Juni sollen alle drei Brückenteile angebracht sein. Im November folgt dann das Einschwemmen der Teile für die zweite Bypassbrücke.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.