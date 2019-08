Wenn ein Marathon nicht reicht

Hürdenläufe sind in keiner Variante besonders gemütlich, bei den Spartan Races geht es aber besonders hart zur Sache: Die Teilnehmer schleppen Sandsäcke drei Kilometer durch den Wald, zerren Eisenketten durch das Gelände, überwinden ohne Hilfsmittel Mauern und kämpfen sich durch Schlammgräben.

Und doch treten jährlich Zehntausende auf der ganzen Welt bei den Hürdenläufen an. Einer von ihnen ist der 29-jährige Marco Pilat aus Linz. Gemeinsam mit seiner Freundin Michaela Gradl stellt der Bankangestellte sich regelmäßig Wettbewerben in ganz Europa.

Mit vollem Anlauf in den Matsch

So ein Lauf durchs Gelände geht nicht spurlos an den Teilnehmern vorbei. Doch gerade darin sieht Pilat einen Vorzug der Läufe. "Für Leute, die das Ganze eher locker betreiben, ist es schon lustig, sich mal richtig dreckig zu machen", sagt er.

Er selbst geht mit mehr Ernst an die Sache heran. "Ich schaue schon auf meine Zeit und die Gesamtplatzierung. Ich will mich mit den Besten messen." Er läuft meistens im Elite Run, das ist die erste Gruppe von Läufern, die besonders gute Zeiten erzielen möchte. Danach werden die Teilnehmer nach Altersgruppen gestaffelt, am Schluss kommt die wilde Meute, die hauptsächlich zum Spaß dabei ist.

Auch bei den Distanzen gilt es, zwischen dem Sprint, der Mittelstrecke Super und der Langstrecke Beast zu wählen. Pilat läuft ehrenhalber natürlich am liebsten die längste Strecke mit 20 Kilometern.

Heuer hat er schon fünf Läufe hinter sich. Meistens reist er am Abend vor dem Rennen an. Eine Stunde vor Start beginnt er, sich aufzuwärmen.

Auf der Strecke ist er voll bei der Sache. "Man fragt sich, welches Hindernis als nächstes kommt, wie viel Vorsprung man zum Hintermann hat, ob es nach der Kurve bergauf oder bergab geht", sagt der EM-Teilnehmer.

Außerdem nimmt er die Umgebung in sich auf. "Wir laufen meistens durch wirklich schöne Landschaften, das genieße ich sehr." Wie lang er dann wirklich braucht, hängt vom Gelände ab. "In Holland schaff ich einen Lauf in gut zwei Stunden, in Oberndorf in Tirol werden es über drei Stunden."

Gemeinsam mit seiner Freundin hat Pilat auch den Verein "Steeltown Spartans Linz" gegründet, wo sie mit Gleichgesinnten für die Bewerbe trainieren. Michaela Gradl ist übrigens eine ebenso leidenschaftliche Spartanerin. Bei der EM in den Dolomiten schaffte sie vor kurzem Platz elf bei den Frauen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.