Wenn die Schule in den Medien landet

LINZ. Wie das Bild von Schule in der Öffentlichkeit geprägt wird: Im Volkshaus Kleinmünchen diskutieren heute Abend Pädagogen und Journalisten.

Herbert Schorn diskutiert mit. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zu einer spannenden Diskussion laden heute die "Unabhängigen Lehrerinnen und Lehrer" um 19 Uhr in das Volkshaus Kleinmünchen (Dauphinestraße 19) in Linz: Unter dem Motto "Wir reden über Bildung" gehen Lehrer und Journalisten gemeinsam der Frage nach, wie in den Medien über das Thema Bildung berichtet wird, wie Schule im öffentlichen Diskurs wahrgenommen wird und wie das Bild von Lehrern in der Öffentlichkeit geprägt wird.

Drei Journalistinnen und Journalisten werden dabei erzählen, wie Berichte über Schule entstehen, wie sie ihre Geschichten finden und recherchieren, wie sie das Thema Bildung betrachten.

Zu Gast sind Autorin und Journalistin Sibylle Hamann, die unter anderem für die "Presse" und den "Falter" schreibt und am Journalismus-Lehrgang der Fachhochschule in Wien unterrichtet, Melisa Erkurt, die für die Magazine "Biber" und "Falter" tätig ist sowie als AHS-Lehrerin in Wien arbeitet, und Herbert Schorn, der bei den Oberösterreichischen Nachrichten für das Ressort Land&Leute regelmäßig über Bildungsthemen schreibt. Mit ihnen gemeinsam werden Lehrerinnen und Lehrer auf dem Podium diskutieren. Der Eintritt ist frei.

