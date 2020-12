Wenn die Kunst in Schaufenstern zu den Menschen kommt

Günter Mitasch, Kurator der Stadtgalerie art.4210, Gallneukirchen

Günter Mitasch, Kurator der Stadtgalerie in Gallneukirchen, hat dafür ein Konzept entwickelt. "kunst-meile" nennt es sich und bietet bis 6. Jänner in der vom dritten Lockdown geprägten Weihnachtszeit acht Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich im öffentlichen Raum zu präsentieren.

Genutzt werden dafür einige Schaufenster und Geschäfte in Gallneukirchen, die leer stehen. Sie werden Teil einer Schaufensterausstellung, in denen jeder teilnehmende Künstler zwei bis drei repräsentative Werke buchstäblich in die Auslage stellen kann.

Zu sehen sind bei einem Bummel durch Gallneukirchen Arbeiten von Ewa Hanushevsky, Brigitte Hochwind, Annemarie Pühringer, Dimitris Papaioannou, Otmar Stütz, Michael Unterlugauer und Ortwin Wingert. Auch Kurator Mitasch ist mit seinen die Lentikulartechnik nutzenden Kunstfotografien mit dabei.

"Diese Kunstaktion soll das vielfältige Wirken von Künstlern in unserem Umfeld zeigen und auf diese Art niederschwellig Kunst zu den Menschen bringen", sagt Mitasch, der natürlich darauf hofft, dass Kultur bald wieder möglich sein darf.

