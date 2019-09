Wenn die Kleider nicht neu sind, aber dennoch gefallen

Wenn bei Lisa Schichl neue Ware angeliefert wird, stapeln sich zwar in ihrem Laden kurzzeitig Schachteln und Wäschekörbe. Aber sobald alles sortiert und eingeräumt ist, bleiben anders als in herkömmlichen Textilgeschäften keine Unmengen an Verpackungsmaterial aus Plastik übrig. Hier ist nämlich alles Secondhand – und dennoch erste Qualität.

Vor fünf Jahren hat sich die Mutter zweier Kinder entschlossen, nach ihrer Karenzzeit ihren Job in einem großen Logistikzentrum an den Nagel zu hängen und mit der Eröffnung eines Secondhandladens neue berufliche Wege einzuschlagen. "Ich bin seit jeher eine leidenschaftliche Flohmarktgeherin und bei meinen Kleinen habe ich mich wie viele Eltern oft geärgert, wie schnell die Kinder aus den Sachen, die man vielleicht erst vor einem halben Jahr gekauft hat, herausgewachsen sind. Und ganz billiges Zeugs wollte ich halt auch nicht kaufen." Dann schon lieber Qualitätsware, die schon jemand anderer getragen hat, aber noch gut erhalten ist. Gebraucht – aber dennoch wie neu.

Ein geeignetes Geschäftslokal wurde in der Gusenbachstaße in Schweinbach angemietet, und schon ging es los. Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt: Lisa Schichl kauft auf Kommission gebrauchte Textilien, Schuhe und Spielsachen an und verkauft sie mit einem kleinen Aufschlag weiter. "Ich achte darauf, dass die Kleidung keine Löcher hat und nicht zu alt ist. Es soll kein Ramsch im Geschäft sein." Was nicht verkauft wird, geht nach zwei Monaten retour oder wird gespendet.

Mittlerweile verfügt Lisa Schichl über eine große Stammkundschaft, die im Laden im Ortszentrum ein und aus geht. "Am meisten verkaufe ich Kindersachen. Vieles ist hochwertige Markenware. Speziell vor Schulbeginn hab ich Hochsaison. Aber auch Umstandsbekleidung und Damensachen sind gefragt. Für Männer hab ich relativ wenig. Die tragen ihre Sachen halt, bis sie wirklich nicht mehr verwendbar sind."

Darüber hinaus vermietet Schichl auch aufstellbare Störche, falls es in der Region Nachwuchs zu feiern gibt. "Das sind meine Außendienstmitarbeiter", sagt die Ladenbesitzerin.

Was ihre Kunden mit Lisa Schichl gemeinsam haben, ist die Abneigung vor billiger Wegwerfware. "Oft kommen ältere Kundinnen zu mir, um für ihre Enkerl einzukaufen. Die können es gar nicht verstehen, wie leichtfertig heute oft gut erhaltene Dinge weggeschmissen werden." Nachhaltige Lebensweise sei eben wieder im Kommen, davon ist Lisa Schichl fest überzeugt.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at