Wenn die Eishalle zur Skater-Zone wird

Skaten in Linz ist populär – und das nicht erst, seit es eine olympische Disziplin ist. 13 Skateanlagen sind in der Landeshauptstadt zu finden, neun davon sind städtische. Und noch diesen Mai kommt ein weiteres Angebot hinzu, und zwar in Form einer "Pop up"-Skatehalle in der Donaupark-Eishalle.