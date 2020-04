Wenn der Sport Pause macht, bleibt viel mehr Zeit für die Musik

LINZ. Die Corona-Krise hat vieles zum Stillstand gebracht. Laufveranstaltungen sind aktuell alle ins Wasser gefallen, was für Ewald Tröbinger bedeutet, dass er sich nicht der Organisation sportlicher Bewerbe widmen muss, sondern Zeit für die Musik hat.

Dabei blutet dem Linzer auch das Herz. Denn das mittlerweile schon fix im Veranstaltungskalender der Stadt etablierte Open-Air seiner Band Superfeucht mit Gästen wird heuer Ende August auch nicht stattfinden können. 2021 soll dann das Versäumte nachgeholt werden. Mit Spliff und mit Boris Bukowski, wie es für heuer geplant war.

Wenn also schon Zeit ist für Musik und gleichzeitig der 28. August als Konzerttermin ausfällt, dann könnte man diesen Termin anderweitig nutzen. So waren die Gedanken bei Tröbinger und seinem Superfeucht-Wegbegleiter Martin Seimen. Also wird derzeit eifrig an einem neuen Album gearbeitet, das mit "Durch die schweren Zeiten", einer Coverversion des Liedes von Udo Lindenberg, einen ersten Vorgeschmack liefert.

Was sich die Linzer nicht gedacht hätten: Superfeucht kommen damit in den deutschen Radiostationen sehr gut an, wie Tröbinger erzählt. Ein Berliner Sender hat der Band, die vor mittlerweile 35 Jahren die Pop-Hitparaden mit Hits wie "Jetzt oder nie" bereichert hat, sogar eine einstündige Spezialsendung gewidmet.

Die Hommage an Udo Lindenberg ist Teil des Albumkonzeptes, in dem sich die Musiker vor Kollegen verneigen, die sie inspiriert haben. Und da gehört der Mann mit Hut dazu. Tröbinger wurde am Beginn seiner musikalischen Karriere eine Nähe zu Lindenberg attestiert, was aber seiner Meinung nach nur daran lag, dass er in Hochdeutsch gesungen hat. Wie auch immer: Das neue Album wird auch ein Cover von Spliff und von Bukowski sowie ganz neue Songs beinhalten. (rgr)

