So sehr ihn manche in Abrede stellen, ihn sogar als eine Erfindung bezeichnen, der Klimawandel ist doch real. Und er stellt eine Bedrohung dar, die vielen Menschen, vor allem aber den Jungen, Angst macht. Am 11. Mai wird darüber in Linz debattiert. Motto: "Wir müssen reden – und zwar übers Klima".