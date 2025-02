Wenn der Arzt online ins Seniorenzentrum kommt

Was im Berufsleben schon Alltag ist, wird es zunehmend auch in der Medizin: Kommunikation via Bildschirm. Die Telemedizin ist nun auch in der Notfallambulanz des Ordensklinikums Linz-Elisabethinen angekommen. Sie ermöglicht medizinische Fernbetreuung von Patienten, die den oft beschwerlichen Weg ins Krankenhaus erspart.

Mehr zum Thema: Telemedizin soll auch in Oberösterreich kommen

Konkret kooperiert das Ordensklinikum mit dem Seniorenzentrum Liebigstraße. "Das entlastet sowohl die Rettungsorganisationen, deren Ressourcen ohnehin aktuell sehr strapaziert sind, als auch die Patienten, die den für sie anstrengenden Weg in die Notfallambulanz nicht auf sich nehmen müssen", sagt Matthias Kölbl, Leiter der Notfallambulanz und stellvertretender Ärztlicher Direktor.

Ärzte auf dem Bildschirm

An Aufnahmetagen sind eigene Zeitslots für die Televisite eingeplant. Vor Ort werden die Bewohner vom geschulten Pflegepersonal des Seniorenzentrums betreut, während die Ärzte digital auf einem Bildschirm zu sehen sind. Das medizinische Equipment des fahrbaren Technikturms im Wohnheim macht eine ganze Reihe an medizinischen Untersuchungen auch auf Distanz möglich. So ist beispielsweise eine 8K-Kamera verbaut, die vom Krankenhaus aus gesteuert werden kann und hochauflösende Bilder übermittelt. Elektrokardiogramme (EKG) oder Ultraschalluntersuchungen können ebenfalls unter ärztlicher Anleitung durchgeführt sowie Herz oder Lunge abgehorcht werden.

