Wenn Bewegung Schule macht

Kampfsport hat eine Anziehungskraft auf junge Menschen, aber auch ein Imageproblem. Das weiß Ismael Saidi. Der 23-Jährige ist Obmann des heuer neu gegründeten Vereins ASKÖ Kampfsport Zentrum - Taekwondo in Traun und kennt aus eigener Erfahrung, wie die aus Korea kommende Sportart wirken kann. "Gerade als ich in der Pubertät war, hat mich Taekwondo sehr stark geprägt, mir unter anderem dabei geholfen, mich zu beherrschen", sagt Saidi im OÖN-Gespräch.

In einer Zeit des Bewegungsmangels bei Kindern und Jugendlichen mit all den Folgeerscheinungen, die damit zusammenhängen, sieht Saidi in Taekwondo eine gute Möglichkeit, um den natürlichen Bewegungsdrang der jungen Generation in "gute Bahnen" zu leiten.

"Das Interesse an unserem Sport ist da, man muss die Kinder nur richtig ansprechen", glaubt auch Trainer Adnan Alihodzic (43) an das Potenzial, wenn man Taekwondo-Unterricht in den Schulen anbietet. Zumal nicht nur die koordinierten und sportlichen Fähigkeiten vermittelt werden. "Es werden auch Respekt vor dem anderen gelehrt und gleichzeitig das Selbstbewusstsein gefördert." Dies alles sei gerade für junge Menschen wichtig.

Zusammenarbeit mit Schulen

Der neue Trauner Verein, der einer von aktuell 21 Taekwondo-Vereinen in ganz Oberösterreich ist, will daher die Zusammenarbeit mit den Schulen intensivieren. Zumal man konkret durch zwei Schulen (BRG Traun und HTL Traun) jene Unterstützung bekam, damit die Kinder ab 8 Jahren auch regelmäßig trainieren können. Direktor Christian Rad, Schulärztin Nicole Hammer und Schulwart Kurt Riener werden namentlich genannt. Auch die Gemeinde Traun habe den jungen Verein unterstützt.

Trainiert wird am Mittwoch (17 bis 18.30 Uhr) und am Donnerstag (19 bis 20.30 Uhr) in der HTL Traun sowie am Freitag (16 bis 18 Uhr) im BRG Traun. Willkommen ist jeder, wie auch Unterstützer beim Verein logischerweise offene Türen haben, wie die Verantwortlichen sagen.

Da im ASKÖ Kampsport Zentrum - Taekwondo der Fokus auch auf dem Leistungssport liegt, freuen sich Saidi und Alihodzic über die Erfolge, die der junge Verein bereits im ersten Jahr eingefahren hat. Ein Staatsmeistertitel und fünf Landesmeistertitel seien mehr als für heuer erwartet gewesen. Darauf ließe sich aufbauen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber