Eine "höchst bedenkliche Situation und Fehlentwicklung" im staugeplagten Linz ortet die Radlobby. Der Grund: Auf den beiden Radhauptrouten in den Großraum Linz sei die Zahl der Radfahrer deutlich weniger geworden. Fast minus zehn Prozent (9666 Radfahrer weniger) im vergangenen Jahr an der Radzählstelle Steyreggerbrücke und minus 2,3 Prozent (7784 Radfahrer weniger) an der Zählstelle Puchenau Richtung Linz sind für Radlobby-Obmann Gerhard Fischer ein fatales Zeichen.