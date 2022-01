Weniger Geburten, mehr Sterbefälle: Stadt Linz wächst durch Zuzug trotzdem

Das Wachstum der Stadt Linz nimmt nach der durch die Coronakrise ausgelösten Bremsung wieder an Fahrt auf. So wurden mit Stand 1. Jänner 2022 exakt 208.729 Hauptwohnsitze und damit um 917 mehr als am Stichtag 2021 gezählt. Damals gab es mit 207.812 Hauptwohnsitzen im Vergleich zu 2020 sogar ein kleines Minus.

Zurückzuführen ist das jetzige Plus alleine auf den wieder verstärkten Zuzug in die Landeshauptstadt und die positive Wanderungsbilanz. Die Geburtenzahlen gingen indes weiter zurück, die Zahl der Sterbefälle ist leicht gestiegen.

14.799 Personen haben sich 2021 dafür entschieden, nach Linz zu ziehen, 13.741 kehrten der Landeshauptstadt den Rücken und wählten einen anderen Wohnort, womit ein Plus von 1058 neuen Einwohnern bleibt. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 standen 13.866 Zuzügen 13.805 Wegzüge gegenüber. Die Wanderungsbilanz war somit auch damals positiv, das Plus aber wesentlich kleiner.

Zum zweiten Mal in Folge negativ ist indes die Geburtenbilanz der Stadt. So wurden 2021 in Linz 2041Geburten gezählt, ebenso wie 2162 Sterbefälle. Ähnlich das Bild 2020, als 2059 Geburten 2144 Sterbefälle gegenüberstanden. Die Zahl der Geburten ist in Linz übrigens bereits seit 2018 (damals gab es noch 2238 Geburten) rückläufig.

Abzusehen war das Bevölkerungsplus im Jahr 2021 von mehr als 900 Menschen (was den Zuwachsraten der Vor-Corona-Jahre entspricht) zunächst noch nicht. So zeigte sich im ersten Halbjahr weiter eine Stagnation, erst im zweiten Halbjahr nahmen die Entwicklungen ihren Lauf.

"Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie noch starken Einfluss auf die Bevölkerungsbewegung zu Jahresbeginn hatte. Mit dem Anstieg der Impfquoten und etwaigen Öffnungsschritten wuchs dann auch die Zahl der Zuzüge", sagt dazu Bürgermeister Klaus Luger (SP).