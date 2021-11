Weniger Bettler in der Innenstadt

Sind es die niedrigeren Temperaturen oder doch die strengeren Kontrollen durch den Ordnungsdienst? Fakt ist, dass der Linzer Ordnungsdienst im Oktober „nur“ 33-mal wegen Fällen von illegaler Bettelei eingreifen musste. Zum Vergleich: Im September waren 61 Fälle dokumentiert worden. Bei der Überwachung des Alkoholverbotes in Hessenpark, Volksgarten und Schillerpark musste der Ordnungsdienst 96-mal eingreifen.

„Der Rückgang bei den Fällen illegaler Bettelei ist aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, dass die strengen Kontrollen Wirkung zeigen“, sagt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml: „Wobei man betonen muss, dass die Kontrollen auch in Zivil durchgeführt werden. Und vor allem Letzteres zeigt große Wirkung.“ Damit das so bleibt, will er den Ordnungsdienst, wie OÖN-Leser wissen, von 32 auf 50 Mitarbeiter aufstocken. Schließlich ist die Gesamtzahl der Einsätze in diesem Jahr zuletzt wieder gestiegen: Von 1238 im August auf 1410 im September und 1640 Einsätze im Oktober. Ein weiterer Grund für die hohe Zahl an Einsätzen waren die Parkvergehen: 971 Parksünder wurden ertappt.