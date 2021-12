Weltpremiere von Tanzstück nun doch vor Publikum

So empfinden es die Verantwortlichen der RedSapata Tanzfabrik, dass die Weltpremiere des Projektes "As Above, So Below" von Jung In Lee Creation heute, 17. Dezember, und morgen ab 19.30 Uhr nicht nur ein digitales Erlebnis wird.

Im Sonnenstein Loft im alten Kunstuni-Gebäude in Urfahr wird die Co-Produktion eines österreichischen und eines südkoreanischen Teams vor Publikum (mit 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht) stattfinden können. Die Grundidee des Stückes ist der immerwährende Kreislauf des Lebens, der nicht geändert oder gestoppt werden kann. Die Tänzerinnen bedienen sich dabei 20 elastischer Bänder im Raum. Platzreservierungen unter sonnensteinloft.at