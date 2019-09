Weltklasse-Stabhochspringer machten mitten in Linz beste Werbung für die Leichtathletik

Die fünfte Auflage der spektakulären Leichtathletik-Veranstaltung beim Lentos Kunstmuseum versammelte bei besten äußeren Bedingungen viele Menschen dort, wo normalerweise die Kultur zu Hause ist. Die Szenerie wie aus einem Bilderbuch und der Umstand, dass die Weltklasse-Athleten bei ihren Sprüngen buchstäblich bis an die gläserne Decke des Lentos herankommen, hat sich mittlerweile nicht nur in Leichtathletik-Kreisen herumgesprochen. Auch das Publikum weiß mittlerweile, was hier zu erwarten ist. Und wurde nicht enttäuscht.

Ein erstes Ausrufezeichen im Hauptbewerb, der im Licht der langsam untergehenden Sonne begann, setzte mit Sebastian Ender ein Österreicher. Spielerisch leicht übersprang er 5,03 und 5,13 Meter und schrammte letztlich nur ganz knapp an seiner persönlichen Bestmarke vorbei. Frenetisch gefeiert vom Publikum, konnte man Enders Zufriedenheit mit dem Wettkampf im Gesicht ablesen.

Das besondere Ambiente hatte auch die Weltklasse animiert. Bis 5,43 Meter waren noch sechs Athleten dabei, 5,53 Meter war auch für Adrian Valles, Marek Arents, Yao Jie und Pawel Wojcechowski keine unüberwindbare Hürde. Danach wurde es zu einem spannenden Zweikampf zwischen dem chinesischen Meister Yao Jie und dem polnischen Ex-Weltmeister, bei dem der 30-Jährige letztlich mit übersprungenen 5,73 Meter das bessere Ende für sich hatte.

Fast hätte es noch einen neuen Meeting-Rekord gegeben, der seit 2018 auf 5,82 Meter steht. Beim Versuch, einen Zentimeter höher zu springen, scheiterte Wocjechowski drei Mal. Im ersten und dritten Versuch scheiterte er ganz knapp an der Höhe von 5,83 Meter. Dennoch war der 30-Jährige sehr zufrieden und regelrecht euphorisiert von der großartigen Stimmung und der einzigartigen Location.

Schon am Nachmittag hatte es einen spannenden U23-Wettkampf bei strahlendem Sonnenschein gegeben. Herbert Winkler setzte sich im Vorbewerb des TGW Lentos Jump durch. Der Athlet der Union Neuhofen/Krems lieferte sich mit dem Slowenen Tičar Ambrož ein spannendes Kopf-an-Kopf-Duell. Winkler zeigte über 4,63 und 4,83 Meter Klassesprünge und überquerte die Latte jeweils im ersten Versuch. Bei 5,03 scheiterten beide Athleten und aufgrund der geringeren Anzahl der Fehlversuche sicherte sich der 22-jährige Österreicher den Sieg.

Übrigens: Wer sich den spektakulären Stabhochsprung-Wettbewerb entgehen lassen musste, kann am Sonntag Versäumtes zumindest via Fernsehen nachholen. Denn auf ORF Sport+ wird um 20.15 Uhr ein 90-minütiger Bericht über das Leichtathletik-Event beim Lentos gesendet.