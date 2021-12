"Ich verstehe nicht, warum man in Linz nichts zusammengebracht hat", sagt FP-Stadtrat Michael Raml und ist enttäuscht. Er meint die in Linz ersatzlos abgesagten Adventmärkte, für die im heutigen Stadtsenat eine Förderung von 56.000 Euro beschlossen werden soll. Konkret soll der Arge Weihnachtsmarkt Volksgarten eine Subvention in Höhe von 46.000 Euro und der Arge Christkindlmarkt Hauptplatz 10.000 Euro gewährt werden. "Das ist für gemeinsame, bereits angefallene Kosten", erklären die für die Märkte zuständige VP-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und SP-Bürgermeister Klaus Luger.

Als Beispiel nennen sie etwa Ausgaben für Marketing, die Kosten für die Märchenhütten, Infrastrukturkosten für die Handwerksvorführungen oder auch Kosten für Versicherung und Wachdienst. "Die Kosten übernimmt wie im Vorjahr zur Gänze die Stadt. Die Weihnachtsmarkt-Beschicker gehören zu den von der Corona-Pandemie am härtesten getroffenen Unternehmern", wissen die beiden.

Krippenweg statt Lichterpfad

Was für FP-Stadtrat Michael Raml grundsätzlich in Ordnung ist, weshalb er heute dem Antrag auch zustimmen wird. Aber: "Ich hätte mir schon gewünscht, dass man sich als Stadt etwas einfallen lässt. Egal, ob in Salzburg oder Wien, überall sieht man, dass Adventmärkte auch heuer funktionieren können. Auch Wels hat Linz gezeigt, wie ein Adventmarkt möglich ist." Damit meint Raml die (kleinere) Welser Weihnachtswelt, die vergangenen Freitag geöffnet hat, und den 1,7 Kilometer langen Lichterpfad, der Wels mit rund 70 Kilometer Lichterketten erhellt. "Wenn ich an den Volksgarten denke, wäre so etwas auch möglich gewesen", sagt Raml.

Wobei Lang-Mayerhofer das so nicht stehen lassen will: "Wir haben in Linz den Krippenweg gemacht, bei dem vom Schillerpark über Martin-Luther-Platz, Domplatz, Landhaus bis zur Promenade fünf Krippen mit teils lebensgroßen Figuren zu sehen sind. Und am Hauptplatz haben wir die Märchenhütten." Zudem gibt’s am Domplatz in dieser Woche eine Punschhütte, "allerdings von einem privaten Betreiber", weiß Lang-Mayerhofer, die ergänzt: "Wir können aufgrund unserer Struktur nicht so schnell und flexibel reagieren. Aber wir haben immer betont, dass wir private Interessenten, soweit es uns möglich ist, unterstützen."

Raml will das so nicht akzeptieren: "Ich verstehe nicht, warum man keinen Pop-up-Christkindlmarkt gemacht hat oder nicht Marktbeschickern, die kurzfristig einen Markt abhalten wollen, die Erlaubnis dazu gegeben hat. Alles wäre besser, als abzusagen und nichts zu tun." (kitz)