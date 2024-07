Weiterer Standort: Zimtwirbel jetzt doch auch in Linzer Innenstadt

Über viel Erfolg und lange Schlangen vor den Eingangstüren konnte sich das Geschäft "Zimtwirbel" auf der Linzer Landstraße regelmäßig freuen. Ende April startete die Sommerpause. Schon damals war aber anlässlich des Erfolges klar, es muss weitergehen. Erst gestern kündigte man einen fixen Standort in der PlusCity an.

Weiterer, neuer Standort fix

Die Ankündigung sorgte aber nicht nur für Freude. Einige Zimtwirbel-Fans konnten nicht verstehen, warum die beliebte Bäckerei nicht in der Linzer Innenstadt bleibt. Die Gebete der Zimtschnecken-Liebhaber wurden aber scheinbar nun doch erhört. Denn nun kündigt das Unternehmen auf Instagram an: ein weiterer Standort in der Linzer Innenstadt ist fix.

Hier darf man sich ab Herbst 2024 über die frischen Zimtwirbel freuen. Wo genau der neue Standort sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt, wird aber ehestmöglich auf den Sozialen Netzwerken kommuniziert.

