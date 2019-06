Die Diskussion rund um die Schottergrube Lorch, die die Firma Schneeberger am Rande der Gemeinde Enns auf einem rund sieben Hektar großen Areal errichten will, geht in die nächste Runde. Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land hat das Projekt kürzlich genehmigt, die Gemeinde Asten will gegen den Bescheid nun beim Landesverwaltungsgericht vorgehen.