Weiter Warten auf Bäume

Eigentlich sollten sie schon da sein, die ersten 50 der angekündigten 1000 neuen Bäume für die Innenstadt – und zwar in der Kroatengasse. Gepflanzt werden sollen hätten sie bekanntlich, so hieß es zuletzt, diesen Oktober/November. Gestartet wird mit dem Pilotprojekt heuer aber nicht mehr, wie die mit der Wahl neu für diese Agenden zuständige Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) im OÖN-Gespräch sagt. "Das Projekt kommt, es sind aber noch ein paar Details in der Planung zu klären." Weshalb der Baustart auf Frühjahr 2022 verschoben wurde. Damit ist weiter Warten angesagt, die Geschichte der Initiative "1000 neue Bäume" ist ja bereits eine längere. Erstmals zum Thema wurde sie 2019, damals noch unter dem jetzigen VP-Vizebürgermeister Verkehrsreferent Bernhard Baier.