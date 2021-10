"Weit entfernt von ausverkauft"

LEONDING. "Es ist eine zache Partie", sagt Wolfgang Fuchs. Da hilft es auch wenig, dass der Kulturschaffende, Veranstalter und Reisefotograf kein Einzelschicksal fristet. "Es geht allen Künstlern gleich", sagt der Steirer, der mit "Einbußen von 60 bis 70 Prozent" kämpft – und trotzdem im Herbst wieder in Oberösterreich unterwegs ist. "Wir holen die Veranstaltungen nach, die wir durch die Corona-Situation in den vergangenen Monaten absagen mussten."

In Leonding präsentiert Fuchs seine neueste Multivision "Wales & Cornwall – Das Land so weit, der Himmel so nah" am 21. Oktober. Mit dem "bestmöglichen Sicherheitskonzept" will er den Menschen wieder ein Eintauchen in eine heile Welt ermöglichen. Nur zwölf Shows konnte er im vergangenen Jahr österreichweit spielen.

Es sei eine ungewohnte Situation. "Wir waren in den vergangenen 20 Jahren sehr verwöhnt mit unseren Shows, waren immer ausverkauft." Jetzt sieht sich der Steirer mit verunsicherten Menschen konfrontiert, die sich scheuen, Veranstaltungen zu besuchen.

Dass er jetzt trotz starkem Besucherschwund – "wir sind weit davon entfernt, 300 bis 400 Besucher zu haben" – wieder Veranstaltungen bietet, hat einen einfachen Grund: "Je länger die Situation dauert, desto mehr entwöhnen sich die Menschen – und die Kultur geht vor den Hunde." (rgr)

Multivision "Wales & Cornwall", 21. Oktober, 19.30 Uhr, VAZ Doppl:Punkt in Leonding