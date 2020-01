Weinlesung in Traun für einen guten Zweck

Fans des beliebten Fernsehkommissars Trautmann sollten am 10. Jänner um 19.30 Uhr in der Spinnerei Traun vorbeischauen. Dort wird der Schauspieler Wolfgang Böck, der den Kommissar verkörpert hat, eine Charity-Weinlesung halten. Organisiert wird die Veranstaltung von zwei Schülerinnen der HAK Traun gemeinsam mit dem Kulturpark Traun. Der Hintergrund des launigen Gastspieles ist ein ernster: Mit der Veranstaltung soll die Aufmerksamkeit für die unheilbare genetische Zellkrankheit Mukopolysaccharidose geweckt werden. Die Schülerinnen wurden durch ihre Diplomarbeiten auf die Krankheit aufmerksam, Böck ist bereits seit 2005 als Botschafter der Selbsthilfeorganisation MPS Austria im Einsatz. Diese wird mit dem Reinerlös der Lesung, bei der auch passende Weine angeboten werden, unterstützt. Karten können im Vorverkauf oder an der Abendkassa erworben werden.

