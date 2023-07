Weinhandel ist schon ins Bergschlössl übersiedelt

Noch prägen die Handwerker das Bild im Bergschlössl, laufen die Adaptierungsarbeiten des historischen Gebäudes auf Hochtouren. Martin Siebermair, der neue Pächter des Bergschlössls, das der Stadt Linz gehört, ist aber zuversichtlich. "Wir sind im Zeitplan und für den Herbst bereits gut gebucht", sagt der Banker und Unternehmer, der, wie berichtet, am Fuß des Froschbergs ein persönliches Herzensprojekt verwirklichen will.

In den nächsten Wochen wird der erste Arzt seine Praxis im "Stammhaus" beziehen, nach und nach sollen dann bis in den Herbst auch die weiteren Praxen für Ärzte und Physiotherapeuten mit Leben erfüllt werden. Zudem wird ein Kompetenzzentrum für Kinderförderung hier Platz finden.

Bereits eingezogen ist Siebermair mit seinem Team – er hat im neueren Haus im mehr als 300 Jahre alten Bergschlösslpark auch den Sitz seiner Weingenossenschaft DieWein angesiedelt. Vom Lokal in der Altstadt (im ehemaligen Imkerhof) hat er sich mit Ende Juni verabschiedet. "Diese Entscheidung war aber nicht der Lage geschuldet, sondern ein Personalthema", sagt der Unternehmer, der nicht nur auf einem wirtschaftlichen Standbein agiert. Neben dem Weinhandel will er mit Veranstaltungen das Bergschlössl nach zwei Jahren des Leerstandes beleben. Fix im Kalender sind im November eine "kleine, feine Weinmesse mit kleinen Winzern" sowie ein Hochzeitsabend, bei dem "alles so hergerichtet sein wird, wie wenn ein Hochzeitfest im Schlössl stattfinden" würde. Dazu werden auch alle Dienstleister anwesend sein, die eine Hochzeitsfeier braucht.

Offiziell eröffnet wird das Bergschlössl unter der neuen Führung am 8. September mit einem Picknick für geladene Gäste. Danach will Siebermair daraus einen "Treffpunkt für alle" machen.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

