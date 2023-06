Weil dieser ihn filmte: Mopeddieb riss Zeugen Handy aus der Hand

In der Thanhoferstraße war der 41-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land gegen 17 Uhr auf einen etwa 20 Jahre alten Mann aufmerksam geworden, der ein Moped geschoben hatte. Bekleidet war dieser mit schwarzer Langarmbekleidung, Kapuze am Kopf und Handschuhen sowie schwarzer Bauchtasche. Da ihm dies aufgrund der warmen Temperaturen verdächtig vorkam, verfolgte der 41-Jährige den Mann. In einem Park beobachtete er ihn, wie er auf dem Moped umhersprang, um dieses zu starten. Die Szene filmte der Zeuge mit seinem Handy.

Lokalisierung: Die Thanhoferstraße im Linzer Stadtteil Schörgenhub

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der mutmaßliche Mopeddieb bemerkte dies und folgte dem 41-Jährigen. Aggressiv und aufdringlich forderte er ihn auf, das Handyvideo zu löschen. Plötzlich versetzte der Täter ihm einen heftigen Stoß, sodass dieser einen Schritt zurück machen musste, um nicht hinzufallen. Dabei riss der Angreifer dem 41-Jährigen das Handy aus der Hand. Darauf floh er in Richtung Dallingerstraße und weiter in einen Wald. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Diese verlief jedoch negativ.

Der Zulassungsbesitzer des Mopeds, der dieses zuvor mit angestecktem Schlüssel abgestellt hatte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Diebstahl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper