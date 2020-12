Weihnachtliche Andacht online miterleben

Die kommt mit ihrem Motto "Friede, Sterne, Klänge" mittels Livestream direkt aus dem Park der Begegnung am Stadtfriedhof Linz/St. Martin zu den Besuchern nach Hause unter den Christbaum. Interessierte können am 24. Dezember ab 14 Uhr unter www.linzag.at virtuell teilnehmen. Für weihnachtliche Stimmung sorgen Andrea und Franz Froschauer mit ihren stimmungsvollen Liedern und Texten.

Wer sich das Friedenslicht von Bethlehem holen möchte, kann das am Heiligen Abend von 9 bis 16 Uhr im Park der Begegnung (Stadtfriedhof Linz/St. Martin), im Park der Erinnerung (Urnenhain Urfahr) und beim Urnenhain Kleinmünchen tun.

Die Linz Linien sind am 24. Dezember bis 19.30 Uhr im Einsatz, danach wird der Betrieb eingestellt. Auf allen Linien gilt an diesem Tag der Samstagfahrplan. Das Anrufsammeltaxi ist bereits zwei Stunden früher als üblich unterwegs: In den Gebieten Linz-Nord und Linz- Süd fahren die Taxis ab 18 Uhr, in Linz-Mitte ab 18.15 Uhr. Von 28. Dezember bis inklusive 5. Jänner gelten für alle Straßenbahnlinien und die Buslinien (11, 12, 19, 27, 33, 41, 43, 45 und 46) die Ferienfahrpläne.

Verstärkte Müllabholung

Während sich der Takt der öffentlichen Verkehrsmittel über die Feiertage verringert, wird die Müllmenge erwartungsgemäß zunehmen. Deshalb sind die Linz-AG-Mitarbeiter rund um die Feiertage verstärkt im Einsatz. Das Unternehmen bittet vorab um Verständnis, dass es aufgrund der Weihnachtsfeiertage zu Verschiebungen bei den Entsorgungstagen kommen kann und die Tonnen entweder zu den normalen Abholtagen oder einen Tag früher entleert werden.

Die vier Altstoffsammelzentren sind in den Weihnachtsferien geöffnet, allerdings nicht an den Feiertagen, am 24. und 31. Dezember und am 2. Jänner. Und auch wenn bei vielen der Christbaum noch nicht aufgeputzt ist, gibt es schon Infos zur Entsorgung: Mit sieben Fahrzeugen werden die Christbäume am 11., 18. sowie 25. Jänner 2021 abgeholt.

