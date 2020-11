Weihnachten mit seinen Liebsten feiern – niemand kann im Moment abschätzen, ob dieser Wunsch an das Christkind heuer erfüllbar ist. Corona verändert in diesem Jahr auch das Fest der Familie und seine Begleitumstände. Was zudem jetzt schon garantiert scheint: Die Vorweihnachtszeit wird sich nicht an den Erinnerungen vergangener Jahre orientieren. Es wird stiller werden in der "stillsten Zeit des Jahres". Genau das ist für viele Menschen schwer vorstellbar. Sie leben davon, die passende