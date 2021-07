Weichstettner Summafest und Kirtag

Bereits zuvor lädt ab 14 Uhr der Südafrikaclub zum traditionellen Grillfest (Anmeldung unter 0660 4803741). Beim Summafest am Abend gibt es eine Karaoke Show und eine Weinbar im Pfarrhofgarten.

Einen Tag später geht es am Sonntag, 1. August, beim Laurenti-Kirtag wieder hoch her in Weichstetten. Nach einem Festgottesdienst um 9 Uhr startet der Kirtag mit Standln, an denen Schmuck, Kunsthandwerk und Gesundheitsartikel angeboten werden, sowie einem Kinderprogramm und Musik. Für das leibliche Wohl sorgen die Gastwirte, die Pfarre und der Kulturverein. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Regeln.