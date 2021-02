Wegscheid: Anrainer wehren sich

"Grundsätzlich begrüßen wir den Wandel", sagt Christine Buchberger und verweist auf das Faktum, dass in Wegscheid viele Wohnungen gebaut werden. Es sei erfreulich, dass sich statt Betrieben junge Familien ansiedeln würden.

"Nur darf das nicht auf Kosten der Lebensqualität gehen", sagt Buchberger und kommt auf ein Bauprojekt zu sprechen, das sie und ihre Nachbarn dazu veranlasst hat, die "Bürgerinitiative Weißdornweg" zu gründen.

120 Wohnungen samt einer Tiefgarage mit 119 Stellplätzen will die WSG auf einem Areal zwischen Flötzer- und Weißdornweg errichten. Die Zufahrt zur Tiefgarage soll dort entstehen, wo sich Flötzer-, Weißdorn- und Vogelfängerweg kreuzen. Dies will die Bürgerinitiative "unbedingt verhindern" und hat dafür 115 Unterschriften gesammelt. "Wenn die Einfahrt kommt wie geplant, ist es mit der Ruhe in unserer Siedlung vorbei. Denn der Großteil der Autos wird über den Weißdornweg zufahren", ist Buchberger überzeugt. Um dies zu verhindern, müsse die Garagenein- und -ausfahrt um ein großen Stück Richtung Flötzerweg versetzt werden.

Die Verkehrsabteilung der Stadt Linz hat anders entschieden. Der vom Architekten vorgelegte Plan sei "positiv beurteilt worden, weil schon bei der Regina Schuhfabrik dort eine Einfahrt war", sagt Verkehrsreferent, Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Und die Experten der Verkehrsplanung "gehen davon aus, dass die meisten Autos über den Flötzerweg und nicht über den Weißdornweg zur Tiefgarage zufahren werden", sagt Hein. Im Zuge des Bauverfahrens könnten die Anrainer aber noch bis 15. Februar Einspruch gegen die Pläne erheben. Und sollte sich die Verkehrssituation im Weißdornweg tatsächlich stark verschlechtern, "werden wir geeignete Maßnahmen dagegen ergreifen". Welche genau, könne jetzt noch nicht gesagt werden. (eda)

