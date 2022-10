WeFair informiert in Schulen

Die Themenpalette der Workshops, die bis Donnerstag bei der ersten Schwerpunktwoche "WeFair Goes To School" geboten wird, ist breit gefächert. "Das Interesse der Schulen ist riesig, alle Workshops waren schnell ausgebucht", freut sich Wolfgang Pfoser-Almer, Geschäftsführer der WeFair, die von 7. bis 9. Oktober im Design Center in Linz stattfinden wird. Der erste Workshop fand gestern am BRG Hamerlingstraße in Linz statt.