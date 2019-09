"WearFair+mehr" Verkaufsmesse für Nachhaltigkeit im Oktober in Linz

Jedes Jahr wird während der Messe, zu der an den Wochenenden in den vergangenen Jahren bis zu 15.000 Besucher kamen, eine Branche in den Focus gerückt: Diesmal geht es um Nachhaltigkeit und Sport. Zahlreiche Produzenten hätten "in der Sportindustrie schon Pionierarbeit geleistet und auf ökologisch-faire Produkte umgesattelt - von Sportgeräten über Sportbekleidung bis hin zu gesunder Ernährung", hieß es in den Presseunterlagen zur Vorschau auf die kommende Messe.

"Unser Ziel ist es, einen nachhaltigen Lebensstil in Österreich als Normalität zu verankern. Heuer bin ich zuversichtlicher als je zuvor, denn es gibt Greta Thunberg", meinte Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer. Daher freue er sich, dass die "Earth-Strike"-Demonstration von "FridaysForFuture" am Freitag, 27. September, auch in die Tabakfabrik führe.

"WearFair+mehr" ist ein gemeinnütziger Verein und wird von Südwind, Global 2000 und dem Klimabündnis getragen. Die Messe wird auch vom Land Oberösterreich gefördert.

