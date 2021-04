WC-Anlagen an Linzer Badeseen öffnen

Das sonnige Wetter treibt die Menschen hinaus ins Freie. Die Corona-Pandemie schränkt zudem die Bewegungsfreiheit ein, weshalb zum Beispiel an den Linzer Badeseen viel los ist.

Wen dort ein menschliches Bedürfnis überkommt, der hat ein Problem. Die Gastronomie ist corona-bedingt geschlossen, die WC-Anlagen tun es ihnen gleich. Laut Aushang der Linz AG sind die öffentlichen Toiletten nur in der Badesaison von 1. Mai bis 1. September geöffnet.

Die Linzer Gemeinderätin Gerlinde Grünn (KPÖ) macht sich daher jetzt stark dafür, die WC-Anlagen schon vor der Badesaison sofort zu öffnen. „Das wäre eine wichtige Dienstleistung für Erholungssuchende in dieser ohnehin belasteten Zeit“, so Grünn in Richtung der Linz AG.