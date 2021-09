"Wau statt Au" für Kinder

Die Initiative bietet diese Woche im Pop-up-Store am Linzer Hauptplatz ein kostenloses Kinderprogramm an. Heute liest Autorin Stephanie Doms aus dem Buch (10 und 14 Uhr), am 15. September bietet Therapiehunde-Trainerin Maria Meisel um 16 Uhr einen Workshop mit Hund an, und am 18. September wird ab 10 Uhr gesungen, gemalt und gebastelt. Anmeldung erforderlich: www.wau-statt-au.at