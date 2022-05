Wasserstoff-Kongress ab 2023 in Linz?

Ein eigenes Wasserstoff-Board hat die Stadt Linz bereits etabliert, nun traf sich die hochkarätige Runde zum ersten Mal. Und dabei wurde nicht nur theoretisch diskutiert, wie Linz den Weg zur Wasserstoff-Stadt beschreiten kann, sondern es wurden auch konkrete Projekte initiiert. So soll nächstes Jahr erstmals ein Kongress in Linz stattfinden, der sich mit den Möglichkeiten der Wasserstoffnutzung auseinandersetzt.

Außerdem wurden Möglichkeiten erörtert, wie man Wasserstoff und Mobilität verbinden kann. So kommen zwei Buslinien, die zwischen Ebelsberg und Urfahr sowie Pichling und dem Industriegebiet am Hafen unterwegs sein sollen, in Betracht. Die "Zero-Emission-Busse" sollen mit Wasserstoff betrieben werden. "Dafür benötigen wir auch die notwendige Tank-Infrastruktur", weiß SP-Bürgermeister Klaus Luger. Ab wann könnten diese Busse unterwegs sein? "Theoretisch bereits in drei Jahren", sagt Luger: "Realistisch betrachtet wird es noch zehn Jahre dauern, bis die Busse unterwegs sind. Schließlich muss ja erst die Infrastruktur geschaffen werden. Das kann aber die Stadt oder die Linz AG allein nicht stemmen, dafür brauchen wir umfangreiche Fördermittel." Diese gibt es primär von der EU.

Neben den neuen Buslinien und dem Kongress wurden Möglichkeiten diskutiert, wie man Kraftstoffe aus CO2 und grünem Wasserstoff herstellen kann. (kitz)